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Шкулетич, Самедов, Хенти, Шишкин, Логашов не полетят на первый сбор "Локомотива"
Пять игроков не полетят с "Локомотивом" на первый сбор команды в Испании, сообщает "Чемпионат.сом".
Это нападающие Петар Шкулетич, Эзекил Хенти, полузащитник Александр Самедов, а также защитники Арсений Логашов и Роман Шишкин.
Ранее сообщалось, что Самедов близок к переходу в московский "Спартак", который готов заплатить за него € 3 млн. Шкулетичем интересуются греческий ПАОК и турецкая "Касымпаша". Хенти и Шишкин также, скорее всего, покинут "железнодорожников" в зимнее трансферное окно.
9 января футболисты "Локомотива" выйдут из отпуска — на этот день запланировано медобследование. Первый сбор пройдёт с 10 по 23 января.
Это нападающие Петар Шкулетич, Эзекил Хенти, полузащитник Александр Самедов, а также защитники Арсений Логашов и Роман Шишкин.
Ранее сообщалось, что Самедов близок к переходу в московский "Спартак", который готов заплатить за него € 3 млн. Шкулетичем интересуются греческий ПАОК и турецкая "Касымпаша". Хенти и Шишкин также, скорее всего, покинут "железнодорожников" в зимнее трансферное окно.
9 января футболисты "Локомотива" выйдут из отпуска — на этот день запланировано медобследование. Первый сбор пройдёт с 10 по 23 января.
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