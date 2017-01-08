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Шкулетич, Самедов, Хенти, Шишкин, Логашов не полетят на первый сбор "Локомотива"

Пять игроков не полетят с "Локомотивом" на первый сбор команды в Испании, сообщает "Чемпионат.сом".

Это нападающие Петар Шкулетич, Эзекил Хенти, полузащитник Александр Самедов, а также защитники Арсений Логашов и Роман Шишкин.

Ранее сообщалось, что Самедов близок к переходу в московский "Спартак", который готов заплатить за него € 3 млн. Шкулетичем интересуются греческий ПАОК и турецкая "Касымпаша". Хенти и Шишкин также, скорее всего, покинут "железнодорожников" в зимнее трансферное окно.

9 января футболисты "Локомотива" выйдут из отпуска — на этот день запланировано медобследование. Первый сбор пройдёт с 10 по 23 января.
Теги: Шкулетич Самедов Хенти Шишкин Логашов Локомотив
Сегодня, 18:05
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3
(1)
№3 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 18:22) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: hel
Пытаются создать коллектив в Локо, какой был раньше, во времена Лоскова и К. Посмотрим что из этого получится.

Скорее всего закончится это отставкой Семина и Геркуса
Регистрация: 2.02.2012
№2 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 18:14) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Пытаются создать коллектив в Локо, какой был раньше, во времена Лоскова и К. Посмотрим что из этого получится.


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
№1 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 18:08) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Распродажа


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012
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