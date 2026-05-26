По информации источника, "Зенит" ведет официальные переговоры по поводу трансфера Фелипе Аугусто. Сине-бело-голубые предложили "Трабзонспору" 18 миллионов евро за переход, а также около 2 миллионов в виде бонусов. Сам футболист согласен на переход.
Фелипе Аугусто выступает в составе турецкого клуба с июля 2025 года. В текущем сезоне за "Трабзонспор" нападающий провел 40 матчей и забил 15 голов. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 15 миллионов евро.
Источник: Sporx
"Зенит" предложил 18 млн евро за игрока "Трабзонспора" - источник
