По информации источника, руководство красно-белых не рассматривает возвращение футболиста.
Ранее спортивный директор московского клуба не дал четкого ответа по возможному переходу игрока.
Артем Дзюба является воспитанником "Спартака". Всего в составе команды нападающий провел 166 матчей, забил 38 голов и отдал 23 результативные передачи.
23 мая 2026 года 37-летний футболист объявил об уходе из тольяттинского "Акрона".
Источник: Telegram-канал "Инсайды от Карпа"
Стала известна позиция "Спартака" по возвращению Дзюбы - источник
