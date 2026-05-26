Стала известна позиция "Спартака" по возвращению Дзюбы - источник

Стало известно, может ли Артем Дзюба вернуться в "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, руководство красно-белых не рассматривает возвращение футболиста.

Ранее спортивный директор московского клуба не дал четкого ответа по возможному переходу игрока.

Артем Дзюба является воспитанником "Спартака". Всего в составе команды нападающий провел 166 матчей, забил 38 голов и отдал 23 результативные передачи.

23 мая 2026 года 37-летний футболист объявил об уходе из тольяттинского "Акрона".

Источник: Telegram-канал "Инсайды от Карпа"

