КДК рассмотрит скандирование болельщиками "Спартака" оскорбительных выражений, задержку выхода "Краснодара" на шесть минут перед началом матча; выход за пределы технической зоны главного тренера "быков" Мурада Мусаева и неподобающее поведение черно-зеленых - шесть предупреждений в одном матче.
24 мая состоялся матч в рамках Суперфинала Кубка России между московским "Спартаком" и "Краснодаром". Встреча проходила на стадионе "Лужники". Подопечные Хуана Карлоса Карседо одержали победу в серии пенальти (1:1, 4:3 - пенальти). Голом за красно-белых отличился правый вингер Пабло Солари. В составе "быков" мяч забил полузащитник Дуглас Аугусто.
КДК рассмотрит поведение болельщиков "Спартака" на Суперфинале Кубка России
28 мая состоится заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.
