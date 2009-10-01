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Дмитрий Селюк: 33-летний Туре отказался от больших денег, чем те, за которыми погнался Витсель

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре, сообщил, что его клиенту предлагали в Китае больше денег, чем экс-хавбеку «Зенита» Акселю Витселю. Витсель мог перейти из «Зенита» в «Ювентус», однако в итоге стал игроком китайской команды «Тяньцзинь Цюаньцзянь», заявив, что от таких предложений не отказываются.

«Я полностью не согласен с Витселем, сказавшим, что от таких денег не отказываются. В прошлом году 33-летний Туре отказался от денег из Китая больших, чем те, за которыми погнался 27-летний Витсель. Видимо, тут важен менталитет футболиста. Кто-то любит футбол, а кто-то любит деньги.

Да, сейчас многие футболисты гонятся за деньгами и переезжают в Китай. Возможно, для многих это нормальный путь. Но это путь не для Туре, хотя прошла уже неделя с того момента, как Яя имеет право подписать контракт с любым клубом в мире, так как в июне он может уйти на правах свободного агента в связи с истекающим контрактом.

В Китае при всех их затраченных деньгах нет ни одного игрока уровня Туре — футболиста, играющего в каждой игре за „Манчестер Сити“ по 90 минут и являющегося лидером своего клуба. Выиграть и Лигу чемпионов, и чемпионат Англии, и чемпионат Испании — самое тяжёлое. В современном футболе игроков, которым это удавалось, — единицы. Яя — один из них. И глядя на то, как сейчас играет Туре, я уверен, что ещё как минимум пять лет он будет играть на топ-уровне», — сказал Селюк «Чемпионату».
Теги: Селюк Витсель Туре
Сегодня, 17:50
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11
(2)
№11 Написал: Goodmany Russia (Сегодня, 20:07) #
  • +4
  •  (4)

А в Манчестер Сити из Барселоны Туре переходил исключительно по игровым соображениям.. )))))
Регистрация: 3.03.2013
№10 Написал: achill Ульяновск (Сегодня, 20:00) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Лично я Витселя понять могу-не ему от таких бабок отказываться. Не стоит он такой зарплаты. Ни один Ювентус столько не дал бы. Хорошо это или нет-хрен знает. Человек выбрал деньги. Хорошие деньги. Капыталызм-человек человеку-волк sunglasses


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Нас мало, но мы - греки!
Регистрация: 4.11.2007
№9 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 19:41) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Китайцы-санитары фотбола!кто выбирает игру едут в европу.жадных до денег ждут в китае


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012
№8 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 19:13) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Алания»
Конечно начал играть его подопечный, но после того как агент с Туре нагнулись перед Гвардиолой, а кому после такого скандала нужен этот чувак... joy
Регистрация: 3.05.2015
№7 Написал: Борух Мендель Москва (Сегодня, 19:11) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Нас и здесь неплохо кормят...
Регистрация: 2.12.2009
№6 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 18:39) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
...так как в июне он может уйти на правах свободного агента...
"Глеб Егорыч, стреляй! Стреляй, Глеб Егорыч! Уйдут проклятые!"
Регистрация: 15.12.2013
№5 Написал: myspartaksuperclub (Сегодня, 18:07) #
  • +12
  •  (22)
Болеет за:
«Спартак»
жаба чувака душит, что комиссионные мимо него пролетели


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болельщик спартака и в лихие 90-е
Регистрация: 15.12.2016
№4 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 18:06) #
  • +12
  •  (20)
Болеет за:
«Зенит»
Мне кажется, что селюку надо писать книги, мало у кого так сильно развита фантазия, как у этого персонажа


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№3 Написал: DedMoroZ Россия (Сегодня, 18:05) #
  • +17
  •  (21)
Болеет за:
«Спартак»
Селюк,кого ты лечишь - ты бы первый пинками своего негра в Китай погнал за такие деньги будь предложение. laughing
Регистрация: 12.02.2012
№2 Написал: Hazar1950 (Сегодня, 18:04) #
  • +12
  •  (14)
Болеет за:
«Анжи»
Чья бы корова мычала (про деньги)...
Регистрация: 1.05.2011
№1 Написал: Primus Москва (Сегодня, 17:57) #
  • -4
  •  (22)
Болеет за:
«Спартак»
кто-то любит футбол, а кто-то любит деньги
По-моему, в маршруте "Португалия - СПб - Китай" любящих футбол не может быть по определению smirk
Регистрация: 14.07.2013
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