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"Спартак" разгромил "Локомотив" в московском дерби

"Спартак" разгромил "Локомотив" в московском дерби в рамках 13-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
Встреча на "РЖД Арене" завершилась победой красно-белых со счётом 4:0.

Гости открыли счёт на 11-й минуте после автогола Александра Руденко. На 33-й минуте Виктор Парада удвоил преимущество "Спартака", а перед перерывом Манфред Угальде довёл счёт до крупного. Во втором тайме Эсекьель Барко установил окончательный результат, отличившись на 76-й минуте.

Чемпионат России

13 тур

Голы: Руденко, 11 (аг), Парада, 33, Угальде, 45, Барко, 76 (пен).

"Локомотив": Митрюшкин, Ненахов, Морозов, Сильянов, Бабкин (Щетинин, 80), Титков, Годяев, Бакаев (Коваленко, 46), Руденко (Пиняев, 55), Мостовой (Раков, 80), Комличенко.

"Спартак": Максименко, Зобнин (Пруцев, 72), Ву, Бабич, Дмитриев (Парада, 31), Литвинов (Денисов, 77), Умяров, Солари (Маркиньос, 72), Барко, Жедсон, Угальде (Даку, 73).

Предупреждения: Щетинин, 84, Раков, 86, Комличенко, 90, Умяров, 90.

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