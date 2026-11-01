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"Балтика" переиграла "Акрон" и прервала шестиматчевую серию без побед в РПЛ

"Балтика" оказалась сильнее "Акрона" в матче 13-го тура чемпионата России (2:1).
Фото: ФК "Балтика"
Форвард Брайан Хиль забил на 52-й минуте игры и вывел хозяев поля вперед. Гости отыгрались всего через две минуты благодаря точному удару вингера Артема Шуманского. Решающий гол записал на свой счет полузащитник калининградцев Иван Беликов, отличившийся на 68-й минуте.

Таким образом команда Андрея Талалаева прервала свою шестиматчевую безвыигрышную серию в РПЛ.

Чемпионат России

13 тур

Голы: Хиль, 52, Беликов, 68 - Шуманский, 54.

"Балтика": Латышонок, Бевеев (Муфи, 61), Гассама, Чивич (Рядно, 85), Андерсон, Муйоколо, И. Петров, М. Петров (Поспелов, 46), Мендель (Беликов, 46), Шильцов, Хиль (Голенков, 72).

"Акрон": Гудиев, Неделчару (Аревало, 89), Бокоев, Фернандес, Эсковаль, Пестряков (Болдырев, 72), Хосонов (Дуду, 89), Марадишвили (Базилевский, 80), Шуманский, Тедич, Оганесян (Сидоренко, 80).

Предупреждения: Оганесян, 57, Бевеев, 58, Беликов, 77, Муфи, 90+2.

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