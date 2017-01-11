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Халк: Витсель спрашивал у меня совета перед переездом в Китай
Один из самых высокооплачиваемых игроков мира Халк рассказал, что его бывший партнёр по "Зениту" Аксель Витсель спрашивал у него совета перед переездом в Китай.
— Вы скучаете по Санкт-Петербургу?
— Да, очень скучаю. Я провел незабываемые годы с «Зенитом». Мы выиграли несколько титулов, и я также вырос как игрок. Многому научился. Я скучаю по России, у меня осталось много друзей в Санкт-Петербурге. Всегда буду болеть и переживать за «Зенит».
— По чему больше всего скучаете?
— Да по всему! Просто обожаю этот город.
— Недавно ваш друг и бывший партнер по команде Аксель Витсель также подписал контракт с клубом из Китая. Как вы на это отреагировали?
— Мы с ним постоянно на связи с Акселем и, конечно же, он спрашивал моего совета ехать в Китай или нет. Я очень рад, что он согласился. Еще одним высококлассным игроком в Китае станет больше, - сказал Халк в интервью изданию "Спорт День За Днём" на сборе в Катаре.
— Вы скучаете по Санкт-Петербургу?
— Да, очень скучаю. Я провел незабываемые годы с «Зенитом». Мы выиграли несколько титулов, и я также вырос как игрок. Многому научился. Я скучаю по России, у меня осталось много друзей в Санкт-Петербурге. Всегда буду болеть и переживать за «Зенит».
— По чему больше всего скучаете?
— Да по всему! Просто обожаю этот город.
— Недавно ваш друг и бывший партнер по команде Аксель Витсель также подписал контракт с клубом из Китая. Как вы на это отреагировали?
— Мы с ним постоянно на связи с Акселем и, конечно же, он спрашивал моего совета ехать в Китай или нет. Я очень рад, что он согласился. Еще одним высококлассным игроком в Китае станет больше, - сказал Халк в интервью изданию "Спорт День За Днём" на сборе в Катаре.
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