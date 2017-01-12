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Куасси официально перешел из «Краснодара» в «Селтик»

Полузащитник «Краснодара» Эбуэ Куасси перешел в шотландский «Селтик», сообщает официальный сайт «быков».

По сообщениям СМИ, сумма трансфера составит £3 млн (€3,5 млн), а комментатор Нобель Арустамян заявил, что «Краснодар» сохранит 15% от будущего трансфера игрока, пишет Газета.ru.

В текущем сезоне ивуарийский футболист провел в РФПЛ девять матчей, не отметившись результативными действиями. Куасси, родившийся в Акакро-Дабу, является воспитанником местной академии Symbiose Foot D Abobo и перешел в состав «Краснодара» в декабре 2015 года и поначалу занимался в академии клуба, после чего был переведен в первую команду.
Теги: Куасси Селтик Краснодар
Сегодня, 17:23
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№2 Написал: scikuni (Сегодня, 18:44) #
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MIG,
наплевать кто там просится главное денег выручить побольше, чтоб галицкий опять не выл про ффп


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пожалста свиньи больше минусов!
Регистрация: 18.05.2016
№1 Написал: MIG Piter (Сегодня, 18:12) #
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паренек перспективный, но, видимо, сильно просился в Европу - будет интересно понаблюдать, сможет ли чему научиться.
А пока я не увидел у него потрясающего удара, видения поля или уникального умения отбирать - так, середняк во всем.


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http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008
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