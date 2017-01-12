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«Краснодар» подписал Жирова и отдал его в аренду «Анжи»

12 января ФК «Краснодар» подписал контракт с центральным защитником Александром Жировым, сообщает официальный сайт клуба.

Текущий сезон футболист начал в «Анжи», однако затем расторг контракт с коллективом из столицы Дагестана по обоюдному согласию сторон и 15 сентября подписал соглашение с «Томью», в рядах которой провел 11 матчей.

В настоящее время ФК «Краснодар» согласовал с «Томью» все условия трансфера футболиста и подписал с Александром Жировым контракт, срок которого истекает 30 июня 2021 года. Однако поскольку по регламенту футболист в течение сезона не имеет права выступать более чем за два клуба, Жиров не может быть заявлен за «Краснодар». Исходя из этого сегодня же, 12 января, «Краснодар» договорился с «Анжи» об аренде защитника до конца текущего сезона. К «горожанам» Александр присоединится в июне 2017 года и начнет с командой готовиться к старту следующего Чемпионата России.
Теги: Краснодар Анжи Жиров
Сегодня, 20:14
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(2)
№2 Написал: parus2nik г.Темрюк,Краснодарский край (Сегодня, 20:39) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
..Что ж без практики не останется..
Регистрация: 31.10.2013
№1 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:33) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Вот на хрена эти всякие Томи, Анжи и другие клубы которые не могут обеспечить свой клуб? По мне так нужно урезать наши команды и сделать доп. круг либо доп матчи. В чем прикол играть с молодежью Томи?? Мудко куда ты смотришь?
Регистрация: 7.12.2016
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