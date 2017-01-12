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На просмотре в «Локомотиве» находится французский нападающий из литовского чемпионата

Французский футболист из чемпионата Литвы Александр Коре проходит просмотр в московском "Локомотиве" на первом сборе команды в Испании. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"На просмотре в "Локомотиве" находится Александр Коре. Это французский нападающий литовского клуба "Стумбрас", главным тренером которого является бывший помощник Семина в "Локомотиве" Мариано Баррету", - сказал источник.

25-летний Коре в чемпионате Литвы сезона-2016/17 провел 13 матчей, в которых забил один гол.

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин подтвердил, что к команде на испанском сборе присоединился французский футболист из чемпионата Литвы, однако не стал называть его фамилию и клуб, за который тот выступает. "Это француз из литовского чемпионата, нападающий. Он проведет несколько тренировок, будет с нами до 16 числа, потом будем определяться. Вполне возможно, что будут еще футболисты на просмотре, будем смотреть молодых футболистов", - сказал Семин.

Первый сбор "Локомотива" проходит в Испании 10-23 января. Железнодорожники проведут на первом сборе три контрольных матча: 16 января с немецким "Вердером" (U-23), 19 января - со швейцарским "Базелем", 22 января - с болгарским ЦСКА.
Теги: Локомотив
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