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Игорь Чугайнов: "Локомотив" в лице Самедова потерял лидера

"Локомотив" в лице Александра Самедова теряет лидера команды, верность такого решения покажет результат по итогам сезона-2016/17, заявил бывший игрок "Локомотива" и сборной России Игорь Чугайнов.

"Не буду оригинальным, если скажу, что главному тренеру доверили комплектовать команду и выстраивать отношения. Теперь надо будет посмотреть в конце сезона, какой будет результат. То, что Юрий Палыч (Семин) не смог найти с лидерами общий язык, наверное, плохо, потому что тот же Самедов и (Роман) Шишкин значимые игроки для "Локомотива". Сейчас выводы делать рано, но то, что Александр был ключевым игроком для команды - это безусловно.

Если результат будет, значит, тренер был прав. Сейчас в атаке у "Локомотива" однозначно проблемы, Хенти и (Петар) Шкулетич явно не те игроки, которые нужны команде, ставящей перед собой высокие задачи. Теперь еще ушел Самедов, который может и хорошую голевую передачу отдать, и забить. Посмотрим, как клуб будет выходить из сложившейся ситуации", - цитирует Чугайнова ТАСС.
Теги: Чугайнов Локомотив
Сегодня, 17:11
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