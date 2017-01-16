Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
14:54
Ибрагим Цаллагов: перед игроком такой команды, как "Зенит", открываются совершенно другие горизонты (3)
Ибрагим Цаллагов: перед игроком такой команды, как "Зенит", открываются совершенно другие горизонты (3)
14:28
Бибрас Натхо: ЦСКА нужно брать 90% своих очков и рассчитывать на заминки "Спартака" и "Зенита" (10)
Бибрас Натхо: ЦСКА нужно брать 90% своих очков и рассчитывать на заминки "Спартака" и "Зенита" (10)
13:35
Самарская область планирует выделить 70,1 млн рублей на реконструкцию базы "Крыльев Советов" (1)
Самарская область планирует выделить 70,1 млн рублей на реконструкцию базы "Крыльев Советов" (1)
09:41
Андрей Аршавин: если бы "Рубин" тратил столько, сколько зарабатывает, он бы даже не мечтал о Миранчуке (8)
Андрей Аршавин: если бы "Рубин" тратил столько, сколько зарабатывает, он бы даже не мечтал о Миранчуке (8)
Игорь Чугайнов: "Локомотив" в лице Самедова потерял лидера
"Локомотив" в лице Александра Самедова теряет лидера команды, верность такого решения покажет результат по итогам сезона-2016/17, заявил бывший игрок "Локомотива" и сборной России Игорь Чугайнов.
"Не буду оригинальным, если скажу, что главному тренеру доверили комплектовать команду и выстраивать отношения. Теперь надо будет посмотреть в конце сезона, какой будет результат. То, что Юрий Палыч (Семин) не смог найти с лидерами общий язык, наверное, плохо, потому что тот же Самедов и (Роман) Шишкин значимые игроки для "Локомотива". Сейчас выводы делать рано, но то, что Александр был ключевым игроком для команды - это безусловно.
Если результат будет, значит, тренер был прав. Сейчас в атаке у "Локомотива" однозначно проблемы, Хенти и (Петар) Шкулетич явно не те игроки, которые нужны команде, ставящей перед собой высокие задачи. Теперь еще ушел Самедов, который может и хорошую голевую передачу отдать, и забить. Посмотрим, как клуб будет выходить из сложившейся ситуации", - цитирует Чугайнова ТАСС.
"Не буду оригинальным, если скажу, что главному тренеру доверили комплектовать команду и выстраивать отношения. Теперь надо будет посмотреть в конце сезона, какой будет результат. То, что Юрий Палыч (Семин) не смог найти с лидерами общий язык, наверное, плохо, потому что тот же Самедов и (Роман) Шишкин значимые игроки для "Локомотива". Сейчас выводы делать рано, но то, что Александр был ключевым игроком для команды - это безусловно.
Если результат будет, значит, тренер был прав. Сейчас в атаке у "Локомотива" однозначно проблемы, Хенти и (Петар) Шкулетич явно не те игроки, которые нужны команде, ставящей перед собой высокие задачи. Теперь еще ушел Самедов, который может и хорошую голевую передачу отдать, и забить. Посмотрим, как клуб будет выходить из сложившейся ситуации", - цитирует Чугайнова ТАСС.
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.