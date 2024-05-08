Бразильский защитник "Зенита" Марио Фернандес пропустит остаток сезона из-за травмы. Как сообщает Metaratings, решение по поводу будущего Марио Фернандеса в клубе будет приниматься в конце сезона. При этом не исключен вариант, при котором защитник останется игроком "Зенита".
Марио Фернандес перешел в "Зенит" летом 2023-го года из бразильского "Интернасьонала" и принял участие в 12-ти матчах РПЛ. В феврале текущего года контракт с Фернандесом был продлен до лета 2025-го года. После 27-ми матчей "Зенит" возглавляет турнирную таблицу с 51-м очком. Отрыв от "Динамо" и "Краснодара" составляет 1 очко.
Metaratings: Марио Фернандес не сыграет за "Зенит" в оставшихся матчах. Его будущее обсудят в конце сезона
Экс-защитник сборной России Марио Фернандес не поможет "Зениту" в оставшейся части сезона.
Фото: ФК "Зенит"