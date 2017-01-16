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18:23
Усиленные меры безопасности введут в регионах России, где пройдет Кубок конфедераций и ЧМ-2018
Усиленные меры безопасности введут в регионах России, где пройдет Кубок конфедераций и ЧМ-2018
16:38
"Шахтер" провёл утреннюю тренировку (1)
"Шахтер" провёл утреннюю тренировку (1)
14:54
Ибрагим Цаллагов: перед игроком такой команды, как "Зенит", открываются совершенно другие горизонты (3)
Ибрагим Цаллагов: перед игроком такой команды, как "Зенит", открываются совершенно другие горизонты (3)
14:28
Бибрас Натхо: ЦСКА нужно брать 90% своих очков и рассчитывать на заминки "Спартака" и "Зенита" (10)
Бибрас Натхо: ЦСКА нужно брать 90% своих очков и рассчитывать на заминки "Спартака" и "Зенита" (10)
13:35
Самарская область планирует выделить 70,1 млн рублей на реконструкцию базы "Крыльев Советов" (1)
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Алан Гатагов: заговорили с Красножаном о матче с "Анжи", и он спросил: "Может, ты сдавал?" (1)
Александр Самедов: как тренерский штаб решит, где меня использовать, там и буду играть
Новичок "Спартака" Александр Самедов рассказал, на каких позициях может играть.
"Думаю, что не будет проблемой то, что я играю справа. Я видел, как играет Квинси – он двигается по всему фронту, действует не только справа, но и слева, и в середине. Думаю, что сейчас полузащитник должен действовать по всему фронту атаки. Опять же, как тренерский штаб решит, где меня использовать, там и буду играть", - цитирует Самедова официальный сайт "Спартака".
"Думаю, что не будет проблемой то, что я играю справа. Я видел, как играет Квинси – он двигается по всему фронту, действует не только справа, но и слева, и в середине. Думаю, что сейчас полузащитник должен действовать по всему фронту атаки. Опять же, как тренерский штаб решит, где меня использовать, там и буду играть", - цитирует Самедова официальный сайт "Спартака".
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