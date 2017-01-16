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Александр Самедов: как тренерский штаб решит, где меня использовать, там и буду играть

Новичок "Спартака" Александр Самедов рассказал, на каких позициях может играть.

"Думаю, что не будет проблемой то, что я играю справа. Я видел, как играет Квинси – он двигается по всему фронту, действует не только справа, но и слева, и в середине. Думаю, что сейчас полузащитник должен действовать по всему фронту атаки. Опять же, как тренерский штаб решит, где меня использовать, там и буду играть", - цитирует Самедова официальный сайт "Спартака".
Теги: Самедов Спартак
Сегодня, 19:50
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№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 19:52) #
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Болеет за:
«Спартак»
Удачи Саня. Старайся, чтоб тебя быстрей приняли болелы.
Регистрация: 20.03.2014
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