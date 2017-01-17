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Рубен Рочина: я готов тренироваться и три раза в день
Полузащитник "Рубина" Рубен Рочина рассказал о первом тренировочном дне команды на испанском сборе.
"Две тренировки в день для меня норма. Я готов тренироваться и три раза. Думаю, это правильный подход для данного этапа подготовки. Я готов упорно работать, иначе я бы не был тут. Думаю, для футболиста важно всегда быть готовым к работе, и мы с нетерпением ждем первой игры", - цитирует Рочину официальный сайт "Рубина".
"Две тренировки в день для меня норма. Я готов тренироваться и три раза. Думаю, это правильный подход для данного этапа подготовки. Я готов упорно работать, иначе я бы не был тут. Думаю, для футболиста важно всегда быть готовым к работе, и мы с нетерпением ждем первой игры", - цитирует Рочину официальный сайт "Рубина".
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