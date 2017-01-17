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Александр Ширко: продление контракта с Боккетти идет только на пользу "Спартаку"

Бывший футболист "Спартака" Александр Ширко прокомментировал продление контракта с Сальваторе Боккетти на 3 года.

"Я бы не сказал, что Боккетти является незаменимым футболистом, но это хороший игрок, который вписался в команду и в игру. Плюс - он показывает лидерские качества. Я уверен, что это хороший футболист, и продление контракта с ним идет только на пользу "Спартаку". В принципе, тут все стороны в плюсе", - цитирует Ширко ТАСС.
Теги: Ширко Боккетти Спартак
Сегодня, 21:26
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