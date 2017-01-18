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Виталий Денисов: переход Одила Ахмедова? Я заранее располагал определенной информацией об этом трансфере

29-летний защитник "Локомотива" Виталий Денисов рассказал о настрое на оставшиеся игры в чемпионате России и переезде партнера по сборной Узбекистана Одила Ахмедова из РФПЛ в чемпионат Китая.

"Будет очень важно хорошо подготовиться к оставшимся матчам. Кто подойдет к ним в лучшей физической форме, у кого будет больше желания, тот и будет побеждать. Поэтому тренировочные сборы — это очень важный процесс, и нужно будет выложиться на полную катушку. Необходимо хорошо поработать. И главное — обойтись без травм.

Одил Ахмедов? Начнем с того, что я заранее располагал определенной информацией об этом трансфере, поэтому удивлен не был. Во время отпуска меня не раз просили рассказать о переходе Одила в китайский клуб. Несмотря на то что мы с ним хорошие товарищи, я считаю не совсем правильным комментировать это. Раз трансфер состоялся — значит, он так решил. Если Одил будет счастлив в своем новом клубе, я буду безумно рад за него", - цитируют Денисова "Известия".
Теги: Денисов В. Ахмедов
Сегодня, 16:34
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