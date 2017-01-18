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Шандао: Дагестан - наименее благополучный регион России

Защитник "Анжи" Шандао рассказал, что нигде в России не видел такого количества социальных проблем, как в Дагестане.

"Дагестан – очень сложный регион России. Возможно, это наименее благополучный регион страны. Причин не знаю, но я нигде в России не видел такого количества проблем, как в Дагестане. В первую очередь я говорю о социальных проблемах", - цитирует игрока Globo Esporte.
Теги: Шандао Анжи
Сегодня, 17:31
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7
(0)
№7 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 17:53) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Pаshtigо
Так наиболее благополучный или нет? Непонятно

Раз озвучено слово "проблемы", значит наименее благополучный.

P.S. А это нормально, что при цитировании лично вас - вылазит ошибка: "недопустимый текст для публикации?". И не слово отдельное, а просто цитирование вас (вообще) или это глюк сайта.
Я думал, какое-то отдельное слово и удалял их по одному. Оказалось, даже сообщение "11" с вашим ником - выдает ошибку. :)


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Единственный фильм, который должен посмотреть каждый: http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
Регистрация: 10.03.2009
№6 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 17:50) #
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Да ладно вам придираться. Ну не знает новостник разницы между "наиболее" и "наименее", простим его... laughing

Цитата: sssh53
Увольте редактора


А он есть?
Регистрация: 26.01.2007
№5 Написал: скептик (Сегодня, 17:45) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
А вот так у нас пропагандоны и работают на всех новостных программах .Блестящий пример , когда анонс новости прямо противоположен содержанию
Регистрация: 26.11.2016
№4 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 17:45) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Ростов»
Заголовок и статейка ! Более противоречиво , по смыслу сложнее выразиться . laughing
Регистрация: 23.09.2016
№3 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 17:43) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Тот самый момент, когда заказали заголовок, а про статью ничего не сказали laughing


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№2 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 17:38) #
  • +7
  •  (7)

Любопытно, как заголовок полностью противоречит содержимому) Так наиболее или наименее? Увольте редактора
Регистрация: 23.09.2008
№1 Написал: Pashtigo Москва (Сегодня, 17:37) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Так наиболее благополучный или нет? Непонятно
Регистрация: 21.11.2009
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