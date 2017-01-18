Шандао: Дагестан - наименее благополучный регион России

Защитник "Анжи" Шандао рассказал, что нигде в России не видел такого количества социальных проблем, как в Дагестане.



"Дагестан – очень сложный регион России. Возможно, это наименее благополучный регион страны. Причин не знаю, но я нигде в России не видел такого количества проблем, как в Дагестане. В первую очередь я говорю о социальных проблемах", - цитирует игрока Globo Esporte.