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Вадим Скрипченко обязан выплатить "Уралу" компенсацию за разрыв контракта

Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко обязан выплатить компенсацию "Уралу" за досрочный разрыв контракта с клубом, сообщается на сайте РФС.

Скрипченко 1 ноября 2016 года после матча 12-го тура РФПЛ с "Тереком" (1:4) подал в отставку. Через два дня белорусский специалист принял предложение "Крыльев Советов". Президент "Урала" Григорий Иванов позже заявил, что клуб будет требовать с тренера причитающуюся сумму за разрыв контракта, которая равняется зарплате за три месяца.
Теги: Скрипченко Урал
Сегодня, 20:40
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