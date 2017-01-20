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Нобель Арустамян: слабо представляю, что Миранчук отработает свой контракт в "Локомотиве"

Комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян рассказал о трансферных слухах вокруг полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука.

"Насколько мне известно, игрок близок к окончательному решению не продлевать контракт с "Локомотивом". Контракт Алексея с железнодорожниками истекает в конце года. Сам клуб хотел бы подписать с полузащитником новое соглашение, но переговоры, очевидно, зашли в тупик. По моей информации, стороны не могут договориться по финансовому вопросу.

На данный момент Миранчука хотят пригласить три команды: "Рубин", "Зенит" и "Краснодар". Все три претендента уже разговаривали с представителями игрока, а "Рубин" и вовсе вел детальные переговоры. Насколько мне известно, казанцы готовы были заплатить более 3 миллионов евро. Также обговаривалась возможность обмена на какого-то игрока. Но "Локо", надеясь продлить контракт с Алексеем, эти предложения не принял. "Рубин" продолжает оставаться главным фаворитом в борьбе за Миранчука.

Гипотетически возможен такой вариант, что игрок отработает свой контракт в "Локо" до декабря, но я слабо представляю, как такое возможно. Вопрос лишь в том, когда трансфер случится – летом или уже сейчас.

Если вы следили за историей перехода Романа Еременко из "Рубина" в ЦСКА, то наверняка слышали о праве футболиста расторгнуть контракт за пределами защищенного периода. Что такое защищенный период? Согласно регламентам ФИФА и РФС, любой игрок, подписавший соглашение с клубом в возрасте до 28 лет, может расторгнуть его по прошествии трех полных лет (или сезонов) после вступления этого соглашения в силу. Сейчас идет уже четвертый год контракта Миранчука в "Локомотиве", стало быть, защищенный период истек, и игрок имеет право расторгнуть контракт. Алексей собирается воспользоваться этой опцией и подать заявление в клуб. Главный вопрос – что сезон третий по контракту Миранчука в "Локо" еще не завершен", - сказал Арустамян.
Теги: Арустамян Миранчук Локомотив
Сегодня, 21:08
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№1 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 22:22) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Идиот пошел подальше, это лизаблюд все предполагает. лишь бы языком чесать. Про..ная сво..чь .
Регистрация: 18.03.2012
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