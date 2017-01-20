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Виталий Шашков: не надо нагнетать ситуацию вокруг Скрипченко

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков заявил, что не нужно нагнетать ситуацию по вопросу характера встречи "Урала" с грозненским "Тереком" вокруг экс-тренера екатеринбургской команды Вадима Скрипченко, ныне работающего в самарском футбольном клубе.

"Все показания и процедуры в рамках того матча между "Уралом" и "Тереком" Скрипченко давным-давно выполнил, не нужно нагнетать ситуацию, которая ушла в прошлое. Запросы от Российского футбольного союза что к самому футбольному клубу "Урал", что к Скрипченко как тренеру этого клуба были направлены давно, на них последовал ответ, все уже произведено и сделано", - цитирует Шашкова "Р-Спорт".
Теги: Шашков Скрипченко Крылья Советов
Вчера, 23:35
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