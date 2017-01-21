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Александр Алиев: поднимал руку на жену, когда она выпивала

Бывший футболист "Локомотива" и сборной Украины Александр Алиев прокомментировал обвинение жены в избиении.

"Когда были мужем и женой, да, поднимал руку, когда она выпивала. Синяки не знаю, откуда – может она где-то падает, может массажи делает, может кто-то ее бил.

Я за ней не слежу, мне она не интересна", - цитирует Алиева ТСН.
Теги: Алиев
Сегодня, 19:41
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3
(1)
№3 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 20:07) #
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Болеет за:
«Ливерпуль»
Хорошо хоть не когда закусывала


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Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№2 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 20:01) #
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Болеет за:
«Ростов»
" Не играть , не воровать , не пить ..! Без меня ! " laughing
Регистрация: 23.09.2016
№1 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 19:46) #
  • +2
  •  (2)

Ну и зачем здесь эта бытовуха, бывшего футболиста, произошедшая фуй знает когда?
Регистрация: 28.12.2015
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