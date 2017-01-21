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Алексей Стрепетов: матчи на сборе в ОАЭ показали, чем хорош Цаллагов

Бывший игрок и тренер "Зенита" Алексей Стрепетов поделился своим мнением о новичке питерской команды Ибрагиме Цаллагове.

"Был не в восторге, когда "Зенита" объявил о его приобретении. Не видел в нем ни сильного крайнего защитника, ни игрока опорной зоны. Сам Цаллагов говорил, что ему нравится играть на этой позиции. Но игры на сборе в ОАЭ показали, чем хорош Ибрагим. Постоянно играет вперед, ищет продолжения в атаке. Другие полузащитники "Зенита" отдают то влево, то вправо, порой мяч вообще назад ходит. От Цаллагова же всегда идет пас вперед. Это очень ценное качество. Находил партнеров у штрафной, хорошие передачи шли во фланги. Новичок "Зенита" показал, что обладает великолепным ударом, какой гол забил на сборах! Думаю, будет конкурировать с полузащитниками", - цитирует Стрепетова "Спорт день за днём".
Теги: Цаллагов Зенит
Сегодня, 21:23
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