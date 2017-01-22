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Имена всех игроков-кандидатов в "Томь" станут известны 23 январ
Имена всех футболистов, которые пройдут просмотр в "Томи", станут известны 23 января, когда наступит ясность по авиабилетам, сообщил спортивный директор томского клуба Игорь Кудряшов.
"Два футболиста "Зенита-2" - Кирилл Костин и Никита Саламатов - поедут на просмотр в "Томь", они летят с нами на сбор, но не за счет клуба, а за счет агентов. Это не секрет. Как уже известно, еще один игрок тульского "Арсенала" Александр Горбатюк также поедет на просмотр. На сборе будет просматриваться еще ряд футболистов, но ясность по тому, кто именно это будет, наступит завтра, поскольку сейчас не все понятно с билетами", - цитирует Кудряшова "Р-Спорт".
"Два футболиста "Зенита-2" - Кирилл Костин и Никита Саламатов - поедут на просмотр в "Томь", они летят с нами на сбор, но не за счет клуба, а за счет агентов. Это не секрет. Как уже известно, еще один игрок тульского "Арсенала" Александр Горбатюк также поедет на просмотр. На сборе будет просматриваться еще ряд футболистов, но ясность по тому, кто именно это будет, наступит завтра, поскольку сейчас не все понятно с билетами", - цитирует Кудряшова "Р-Спорт".
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