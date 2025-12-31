"Зенит" расстанется с защитником в случае прихода Дивеева — источник

Об этом сообщает Телеграм-канал "МЯЧ RU". Ранее стало известно, что питерцы могут обменять нападающего Лусиано Гонду на защитника ЦСКА Игоря Дивеева.
По сведениям "МЯЧ RU", защитниками, с которыми "Зенит" готов расстаться в случае подписания Дивеева, являются словенец Ваня Дркушич и серб Страхиня Эракович. Бразильца Нино и казахстанца Нуралы Алипа, который не считается легионером в Российской Премьер-Лиге, питерский клуб продавать не намерен.
В первой части сезона 2025/2026 Дркушич провел 20 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых не отметился результативными действиями. В активе Эраковича — 19 игр и один ассист. Игорь Дивеев отыграл за ЦСКА 19 встреч, в которых забил 3 мяча.
Фото: ФК "Зенит"