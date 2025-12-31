Орлов поделился мнением о возможном обмене Гонду на Дивеева

Ранее об этой сделке сообщали "Чемпионат" и журналист Иван Карпов.
"Мне кажется, обе команды от такого обмена выиграют. Лусиано в последнее время мало играл — прежде всего из-за лимита. Семак вынужден был ставить Соболева, который явно уступает Гонду в индивидуальном мастерстве. Переход в ЦСКА станет для аргентинца новым вызовом. А наш замечательный защитник станет находкой для "Зенита". Почему-то бытует мнение, что Дивеев часто травмируется, но на самом деле он почти во всех матчах за ЦСКА играл, и играл здорово!" — передает слова Орлова "Чемпионат".
В первой части сезона 2025/2026 Гонду провел 22 матча, забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 8 млн евро.
На счету Дивеева — 19 игр и 3 гола. По версии Transfermarkt, защитник стоит минимум 9 млн евро.