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Сердар Таски: думаю, весной мы начнем переговоры с руководством "Спартака" о новом контракте

Защитник "Спартака" Сердар Таски сообщил может продлить контракт с московским клубом, которые истекает летом этого года.

"Сейчас нет смысла говорить о том, куда и когда я могу перейти в ходе нынешнего трансферного окна. Да, у меня есть предложения в том числе от турецких клубов, но я хочу остаться в "Спартаке" и выиграть с командой чемпионат, это я для себя решил четко. Я становился чемпионом со "Штутгартом", с "Баварией" и хочу сделать это в третий раз со "Спартаком". Мой контракт истекает летом; думаю, что по ходу второй части чемпионата мы начнем переговоры с руководством клуба о новом соглашении.

Очень легко могу себе представить, что останусь в Москве на более долгий срок.

У Карреры есть план, который он сумел хорошо передать команде. Мы хорошо защищаемся, как команда, также у нас есть воля к победе - это то, что тренер до нас доносит, а мы стараемся показать на поле. Самое важное для всех нас - стать чемпионами. Такая команда, как "Спартак", всегда должна бороться за самые высокие места, в крайнем случае - за медали.

Пятиочковый отрыв от "Зенита" - это ничто, - констатировал Таски. - Условно, нам достаточно проиграть первый матч после возобновления турнира, а "Зениту" выиграть и тогда отрыв будет совсем мизерным, а впереди будет очная встреча. Сейчас нам нужно забыть о том, что у нас есть какой-то отрыв, просто выходить на поле и хорошо делать свою работу. В чемпионате России все может быстро поменяться, и мы ни раз были свидетелями этого - весной нам важно выходить на поле и начинать все с нуля, не думая о том, что мы лидеры и тем более, нужно избежать какой-либо расслабленности", - цитирует Таски ТАСС.
Теги: Таски Спартак
Вчера, 23:33
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№2 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 00:49) #
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online

Не знаю, как-то не нравится он мне, вот не уровень он и больной постоянно..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№1 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 00:00) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Давай,Сердарыч,выздоравливай и в обойму!
Регистрация: 14.12.2011
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