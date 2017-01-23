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Ивелин Попов: могу сказать точно, что остаюсь в "Спартаке" и хочу выиграть с командой чемпионат (1)
"Спартак" и ЦСКА вошли в топ-40 таблицы Лиги чемпионов за всю её историю
УЕФА составил сводную турнирную таблицу, в которой учитываются результаты европейских клубов в Лиге чемпионов, начиная с сезона-1992/93, сообщает официальный сайт УЕФА.
"Спартак" занял в таблице 30-е место. "Красно-белые" приняли участие в турнире 11 раз, сыграли в Лиге чемпионов 74 матча при общей разнице мячей 90:132. ЦСКА оказался на 38-й строчке. Армейцы участвовали в Лиге чемпионов 10 раз, провели 66 матчей при разнице мячей 66:112. "Зенит" занял 42-е место, "Локомотив" стал 60-м, "Рубин" - 75-м, а "Ростов" занял 109-ю строчку.
Первую тройку команд за всю историю Лиги чемпионов составили мадридский "Реал" (21 участие, 231 матч, 319 очков), "Барселона" (21, 222, 314) и "Бавария" (20, 206, 284).
"Спартак" занял в таблице 30-е место. "Красно-белые" приняли участие в турнире 11 раз, сыграли в Лиге чемпионов 74 матча при общей разнице мячей 90:132. ЦСКА оказался на 38-й строчке. Армейцы участвовали в Лиге чемпионов 10 раз, провели 66 матчей при разнице мячей 66:112. "Зенит" занял 42-е место, "Локомотив" стал 60-м, "Рубин" - 75-м, а "Ростов" занял 109-ю строчку.
Первую тройку команд за всю историю Лиги чемпионов составили мадридский "Реал" (21 участие, 231 матч, 319 очков), "Барселона" (21, 222, 314) и "Бавария" (20, 206, 284).
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