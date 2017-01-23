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"Спартак" и ЦСКА вошли в топ-40 таблицы Лиги чемпионов за всю её историю

УЕФА составил сводную турнирную таблицу, в которой учитываются результаты европейских клубов в Лиге чемпионов, начиная с сезона-1992/93, сообщает официальный сайт УЕФА.

"Спартак" занял в таблице 30-е место. "Красно-белые" приняли участие в турнире 11 раз, сыграли в Лиге чемпионов 74 матча при общей разнице мячей 90:132. ЦСКА оказался на 38-й строчке. Армейцы участвовали в Лиге чемпионов 10 раз, провели 66 матчей при разнице мячей 66:112. "Зенит" занял 42-е место, "Локомотив" стал 60-м, "Рубин" - 75-м, а "Ростов" занял 109-ю строчку.

Первую тройку команд за всю историю Лиги чемпионов составили мадридский "Реал" (21 участие, 231 матч, 319 очков), "Барселона" (21, 222, 314) и "Бавария" (20, 206, 284).
Теги: Спартак ЦСКА
Сегодня, 22:21
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№1 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 22:23) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ничего удивительного!Но новость приятная,особенно в предверии взрывов пуканов у товарищей из питера))
Регистрация: 3.11.2016
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