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Олег Саматов: играл против Скрипченко и Корниленко в чемпионате Белоруссии
Тренер по физподготовке Олег Саматов, который сейчас работает в самарских "Крыльях Советов" рассказал о знакомстве с наставником команды Вадимом Скрипченко и форвардом самарцев Сергеем Корниленко.
– Олег Анатольевич, на первом сборе, как водится, закладывается фундамент физической подготовки. Каковы его итоги?
– На первом сборе мы выполнили хороший объем работы. Физическая подготовка – одна из самых тяжелых частей работы для игроков. Все ребята подошли к этому достаточно серьезно. Мне понравилось, как футболисты выполняли ту работу, которую я им предлагал. Тренерский штаб удовлетворен первым сбором.
– На втором сборе работы на "физику" будет меньше?
– Да, работа будет меняться. Это коснется не только футбольных упражнений. Мы будем менять само направление подготовки.
– Есть ли существенная разница между физической подготовкой футболистов разных игровых позиций?
– Если говорить о голкиперах, то у них специфическая система подготовки. Мы в нее не вмешиваемся – эту работу со своими подопечными выполняет Гаэтано Петрелли. Что касается нападающих и защитников – их подготовка не особенно отличается друг от друга. Это больше касается игровых моментов – упражнений на завершение атаки и оборонительные действия. Безусловно, у всех тренеров есть определенный рабочий план, который нужно выполнить. Но это получается не всегда. Бывает много разных ситуаций – не только на футбольном поле, но и за его пределами. Это состояние футболистов, качество газона, погода. Все это влияет на общую подготовку игроков.
– Почему вы стали заниматься именно физической подготовкой футболистов?
– Меня всегда интересовало движение игроков на поле, происхождение тех или иных игровых ситуаций. В футболе все взаимосвязано. Я довольно давно хотел вникнуть в эту работу, что-то поменять именно в функциональной составляющей футбола.
– В свое время вас называли одним из лучших футболистов-легионеров Чемпионата Белоруссии. Встречались ли вы на футбольных полях с Вадимом Скрипченко?
– Да, конечно. С Вадимом Викторовичем мы "скрестили шпаги" именно на футбольных полях. Я играл за "Славию", а Вадим Викторович выступал за БАТЭ. Стабильно играли друг против друга два раза в сезоне, но эти матчи были очень боевыми и зрелищными. Наша команда, конечно, была тогда посильнее БАТЭ (улыбается). С тех пор мы друг друга и знаем. Кстати, играл я и против Сергея Корниленко. Он тогда был молодым футболистом, выходил на замену. Сергей рассказывал, что очень хорошо помнит момент, когда мы играли друг против друга.
– С Андреем Кобелевым вы выступали за "Динамо", с Андреем Канчельскисом работали в "Носте". Не расспрашивали их о "Крыльях" перед переходом в самарский клуб?
– Незадолго до того, как я получил предложение от самарской команды, виделся с Андреем Кобелевым. Но тогда речь о Самаре не заходила.
ПФК "Крылья Советов"
– Олег Анатольевич, на первом сборе, как водится, закладывается фундамент физической подготовки. Каковы его итоги?
– На первом сборе мы выполнили хороший объем работы. Физическая подготовка – одна из самых тяжелых частей работы для игроков. Все ребята подошли к этому достаточно серьезно. Мне понравилось, как футболисты выполняли ту работу, которую я им предлагал. Тренерский штаб удовлетворен первым сбором.
– На втором сборе работы на "физику" будет меньше?
– Да, работа будет меняться. Это коснется не только футбольных упражнений. Мы будем менять само направление подготовки.
– Есть ли существенная разница между физической подготовкой футболистов разных игровых позиций?
– Если говорить о голкиперах, то у них специфическая система подготовки. Мы в нее не вмешиваемся – эту работу со своими подопечными выполняет Гаэтано Петрелли. Что касается нападающих и защитников – их подготовка не особенно отличается друг от друга. Это больше касается игровых моментов – упражнений на завершение атаки и оборонительные действия. Безусловно, у всех тренеров есть определенный рабочий план, который нужно выполнить. Но это получается не всегда. Бывает много разных ситуаций – не только на футбольном поле, но и за его пределами. Это состояние футболистов, качество газона, погода. Все это влияет на общую подготовку игроков.
– Почему вы стали заниматься именно физической подготовкой футболистов?
– Меня всегда интересовало движение игроков на поле, происхождение тех или иных игровых ситуаций. В футболе все взаимосвязано. Я довольно давно хотел вникнуть в эту работу, что-то поменять именно в функциональной составляющей футбола.
– В свое время вас называли одним из лучших футболистов-легионеров Чемпионата Белоруссии. Встречались ли вы на футбольных полях с Вадимом Скрипченко?
– Да, конечно. С Вадимом Викторовичем мы "скрестили шпаги" именно на футбольных полях. Я играл за "Славию", а Вадим Викторович выступал за БАТЭ. Стабильно играли друг против друга два раза в сезоне, но эти матчи были очень боевыми и зрелищными. Наша команда, конечно, была тогда посильнее БАТЭ (улыбается). С тех пор мы друг друга и знаем. Кстати, играл я и против Сергея Корниленко. Он тогда был молодым футболистом, выходил на замену. Сергей рассказывал, что очень хорошо помнит момент, когда мы играли друг против друга.
– С Андреем Кобелевым вы выступали за "Динамо", с Андреем Канчельскисом работали в "Носте". Не расспрашивали их о "Крыльях" перед переходом в самарский клуб?
– Незадолго до того, как я получил предложение от самарской команды, виделся с Андреем Кобелевым. Но тогда речь о Самаре не заходила.
ПФК "Крылья Советов"
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