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Карпин высказался о Дзюбе: цифры говорят сами за себя, великолепная карьера

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о карьере Артёма Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"
Наставник национальной команды обратил внимание на рекорды нападающего в российском футболе.

- Просто статистику посмотрите - всё понятно. Лучший бомбардир российского чемпионата, сборной России. Эти два достижения... Что говорить ещё надо? Эти цифры говорят сами за себя, великолепная карьера, - сказал Карпин.

Дзюба является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России. Его последним клубом был "Акрон".

Даниил Нахлёсткин, Rusfootball.info

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