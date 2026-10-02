Наставник национальной команды обратил внимание на рекорды нападающего в российском футболе.
- Просто статистику посмотрите - всё понятно. Лучший бомбардир российского чемпионата, сборной России. Эти два достижения... Что говорить ещё надо? Эти цифры говорят сами за себя, великолепная карьера, - сказал Карпин.
Дзюба является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России. Его последним клубом был "Акрон".
Даниил Нахлёсткин, Rusfootball.info
Карпин высказался о Дзюбе: цифры говорят сами за себя, великолепная карьера
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о карьере Артёма Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"