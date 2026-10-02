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Широков назвал двух лучших легионеров РПЛ: это два топа

Бывший футболист сборной России Роман Широков считает Дугласа Сантоса и Вендела сильнейшими иностранными игроками чемпионата России на данный момент.
Фото: Global Look Press
Широков выделил двух представителей "Зенита", отвечая на вопрос о лучших легионерах РПЛ. При этом экс-футболист не согласился включать в их число нападающего "Спартака" Манфреда Угальде.

"А кто есть-то? Какой Угальде? Он забил четыре. Самый сильный, наверное, Дуглас Сантос. И Вендел. Это два топа. Можно назвать Барко, но периодически", — заявил Широков.

Источник: "Чемпионат"

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