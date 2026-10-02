Широков предложил радикально изменить систему российского футбола: дубли должны играть во Второй лиге

Фото: Сафонов Александр, "Чемпионат"

"Я потому и ратую за то, чтобы дубли играли не в чемпионате дублеров, а сразу переходили во Вторую лигу. Тем более она стала более молодежной. Сейчас же, грубо говоря, есть две лиги — А и Б", — заявил Широков.