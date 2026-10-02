Широков предложил радикально изменить систему российского футбола: дубли должны играть во Второй лиге

"Я потому и ратую за то, чтобы дубли играли не в чемпионате дублеров, а сразу переходили во Вторую лигу. Тем более она стала более молодежной. Сейчас же, грубо говоря, есть две лиги — А и Б", — заявил Широков.
По мнению бывшего футболиста, нынешний уровень Второй лиги напрямую связан с качеством подготовки игроков в российских академиях.
"Не может быть такого, что уровень хороший, но вы воспитали непонятно кого. Какого качества игроков воспитывают в клубных академиях — такого уровня футболисты и появляются во Второй лиге", — добавил Широков.
Он также обратил внимание на конкуренцию профессионального футбола с Медиалигой. Широков предположил, что молодых игроков могут привлекать более выгодные финансовые условия и большая медийность этого турнира.
Источник: "Чемпионат"