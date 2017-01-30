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Юрий Белоус: Могилевец - хороший вариант для "Ростова"

Бывший генеральный директор "Ростова" Юрий Белоус прокомментировал возможный переход полузащитника "Зенита" Павла Могилевца в донской клуб.

"Это хороший вариант для Могилевца. В "Зените" он не получает достаточного игрового времени. В "Ростове" же в него всегда верили, он будет выходить на поле в большинстве матчей команды. Перспектив в Петербурге у Павла нет. Ему пора матереть, попадать в сборную. Всем известно, как прогрессирует футболисты у Бердыева. Поэтому Могилевцу нужно цепляться за этот шанс, раз в родном клубе не получилось.

Думаю, у руководителей "Ростова" хорошие взаимоотношения с "Зенитом". Они должны найти компромисс. Обмен на Кристиана Нобоа? Варианты возможны различные. Но это больше напоминает 90-ые годы, когда за мешок крупы давали два мешка гречки. Взаимоотношения между клубами лежат в плоскости их же интересов. Если "Ростов" отпустит Нобоа в "Зенит", то по Могилевцу будет проще договориться. В рамках их взаимоотношений могут быть различные взаиморасчеты по футболисту". , — заявил Белоус "Спорту День за Днем".
Теги: Белоус Могилевец Ростов
Сегодня, 16:07
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