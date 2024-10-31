"У нас есть контракт с РФС, в котором указано, что в игре участвуют профессионалы. От сборной Сирии в Волгоград поедут только профессиональные игроки, которые являются членами национальной команды", - цитирует Амири Sport24.
Ранее представитель сборной Брунея заявил, что на матч с Россией отправятся футболисты из второго состава. Товарищеская встреча с Брунеем состоится 15-го ноября в Краснодаре, а с Сирией - 19-го числа в Волгограде.
Напомним, что в октябре команда Валерия Карпина не провела ни одного товарищеского матча, так как РФС не смог найти соперника для национальной команды. Игроки сборной провели открытую тренировку и отправились в расположение клубов.
В сборной Сирии заявили, что на матч с Россией поедут профессиональные футболисты
Директор по коммуникациям Сирийской ассоциации футбола Эмад Амири рассказал, что на товарищеский матч с Россией отправятся профессиональные спортсмены.
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