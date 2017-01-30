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Сергей Новиков: предложение шведского клуба по Фримпонгу не устроило "Арсенал"

Сергей Новиков, представитель полузащитника "Арсенала" Эммануэла Фримпонга, рассказал, что тульский клуб не устроило финансовое предложение по игроку из Швеции. Ранее сообщалось, что игрок может перейти в "Эскильстуну".

"Финансовое предложение шведского клуба не совсем устроило "Арсенал". Трансферное окно в Европе закрывается, вряд ли клубы договорятся. Для этого было много времени.Сейчас он - игрок "Арсенала", тренируется со второй командой, исполняет свои обязанности. Если не нужен будет тулякам, то стоит разрывать контракт", - цитирует агента "Спорт-Экспресс".
Теги: Фримпонг Арсенал Тула
Сегодня, 17:19
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