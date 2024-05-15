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"Просто полный провал!" Бубнов оценил текущий сезон для "Спартака"

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Футбольный эксперт Александр Бубнов дал оценку результатам московского "Спартака" в текущем сезоне.
Фото: Sportbox
- Ещё два тура осталось до конца чемпионата, но, думаю, уже можно сказать, что для "Спартака" этот сезон провальный. Просто полный провал! Такие средства вбухали в трансфер того же Угальде, по ходу сезона скандалов хватало. Кубок не взяли, до медалей уже точно не дотянутся. И на том же Слишковиче тоже есть ответственность за результат. Он в провале участвовал и как помощник Абаскаля, и как и. о. главного тренера, - цитирует Бубнова Sportbox.

Московский "Спартак" 14 мая вылетел из розыгрыша Кубка России на стадии финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов), уступив на выезде калининградской "Балтике" (0:1).

В турнирной таблице Российской премьер-лиги красно-белые находятся на пятой строчке с 46 очками в 28 матчах. Отставание от лидирующего "Динамо" составляет 7 очков за 2 тура до финиша - таким образом, "Спартак" утратил все математические шансы на чемпионство по итогам сезона. От идущего вторым "Зенита" красно-белые отстают на 5 очков, от находящегося на третьем месте "Краснодара" - на 4 очка, от занимающего четвёртую позицию "Локомотива" - на 1 очко.

Спартак Александр Бубнов
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