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Квинси Промес, Илья Кутепов и Денис Кутин не сыграют с "Копенгагеном"
Сегодня вечером футболисты "Спартака" провели тренировку, которая фактически стала заключительной на сборе в Объединенных Арабских Эмиратах. Хотя завтра в первой половине дня красно-белые еще раз выйдут на изумрудный газон стадиона "Шейх Зайд" на разминку.
Утро понедельника футболисты провели в тренажерном зале. Вечером же, как обычно, команда отправилась по привычному маршруту "отель – стадион". И в 16:30 по местному времени приступила к занятию.
Что касается Дениса Кутина, получившего вчера серьезную травму на тренировке, то, по мнению главы медицинского департамента московского клуба Михаила Вартапетова, состояние защитника стабилизировалось и близко к удовлетворительному. В сегодняшней тренировке он участия не принимал. Как, впрочем, и другой защитник, Илья Кутепов, получивший болезненный удар по голове именно в столкновении Кутиным.
Кутепов, скорее всего, не примет участия в завтрашнем матче с "Копенгагеном": его тренеры решили поберечь. Не увидим мы во вторник на поле и Квинси Промеса - так решил Массимо Каррера, который собирается проверить в деле других футболистов. Промес сегодня, как и все предыдущие занятия, провел в общей группе. Вместе с набирающими от тренировки к тренировке необходимые кондиции нападающим Зе Луишем и защитником Сальваторе Боккетти. Они смогут принять участие в контрольных матчах, скорее всего, на следующем сборе в Испании. Что касается защитника Сердара Таски, то он по-прежнему занимается по индивидуальной программе: в тренажерном зале, в бассейне, на песке и на поле.
Утро понедельника футболисты провели в тренажерном зале. Вечером же, как обычно, команда отправилась по привычному маршруту "отель – стадион". И в 16:30 по местному времени приступила к занятию.
Что касается Дениса Кутина, получившего вчера серьезную травму на тренировке, то, по мнению главы медицинского департамента московского клуба Михаила Вартапетова, состояние защитника стабилизировалось и близко к удовлетворительному. В сегодняшней тренировке он участия не принимал. Как, впрочем, и другой защитник, Илья Кутепов, получивший болезненный удар по голове именно в столкновении Кутиным.
Кутепов, скорее всего, не примет участия в завтрашнем матче с "Копенгагеном": его тренеры решили поберечь. Не увидим мы во вторник на поле и Квинси Промеса - так решил Массимо Каррера, который собирается проверить в деле других футболистов. Промес сегодня, как и все предыдущие занятия, провел в общей группе. Вместе с набирающими от тренировки к тренировке необходимые кондиции нападающим Зе Луишем и защитником Сальваторе Боккетти. Они смогут принять участие в контрольных матчах, скорее всего, на следующем сборе в Испании. Что касается защитника Сердара Таски, то он по-прежнему занимается по индивидуальной программе: в тренажерном зале, в бассейне, на песке и на поле.
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