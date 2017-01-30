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Квинси Промес, Илья Кутепов и Денис Кутин не сыграют с "Копенгагеном"

Сегодня вечером футболисты "Спартака" провели тренировку, которая фактически стала заключительной на сборе в Объединенных Арабских Эмиратах. Хотя завтра в первой половине дня красно-белые еще раз выйдут на изумрудный газон стадиона "Шейх Зайд" на разминку.

Утро понедельника футболисты провели в тренажерном зале. Вечером же, как обычно, команда отправилась по привычному маршруту "отель – стадион". И в 16:30 по местному времени приступила к занятию.

Что касается Дениса Кутина, получившего вчера серьезную травму на тренировке, то, по мнению главы медицинского департамента московского клуба Михаила Вартапетова, состояние защитника стабилизировалось и близко к удовлетворительному. В сегодняшней тренировке он участия не принимал. Как, впрочем, и другой защитник, Илья Кутепов, получивший болезненный удар по голове именно в столкновении Кутиным.

Кутепов, скорее всего, не примет участия в завтрашнем матче с "Копенгагеном": его тренеры решили поберечь. Не увидим мы во вторник на поле и Квинси Промеса - так решил Массимо Каррера, который собирается проверить в деле других футболистов. Промес сегодня, как и все предыдущие занятия, провел в общей группе. Вместе с набирающими от тренировки к тренировке необходимые кондиции нападающим Зе Луишем и защитником Сальваторе Боккетти. Они смогут принять участие в контрольных матчах, скорее всего, на следующем сборе в Испании. Что касается защитника Сердара Таски, то он по-прежнему занимается по индивидуальной программе: в тренажерном зале, в бассейне, на песке и на поле.
Теги: Спартак Копенгаген
Сегодня, 18:45
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20
(0)
№20 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 20:47) #
  • +1
  •  (1)

Сложный будет матч. Но интересный.

Гаген наверное самый сильный клуб вообще из всей российской предсезонки.
Регистрация: 3.03.2007
№19 Написал: oksva Спб (Сегодня, 20:47) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
О , на " ветке " практически одни бомжи и дурачок без роду - племени , значит что ? Правильно , исходят на говно и желчь , убогое воспитание и комплекс неполноценности несёт их как дерьмо по течению на наши " ветки " . Паситесь - паситесь , тут ведь самую популярную команду обсуждают .


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№18 Написал: йцукенгшщзхъ Балаково (Сегодня, 20:46) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: oksva
Цитата: Алексей2010
Глупая ты толстожопая куйня. Только тебе это и интересно. Придурок, это тренировка и победить в предстоящем как и в любом другом матче - не цель. Цель набирать форму и готовиться к сезону, тупая ты куйня.


Не обращай внимания . Очередной даун - одноклеточный , прыщеватый - туповатый , обитает на Спартаковских " ветках " , с детства нещадно унижаемый во дворе и школе всеми , начиная от улиток.

Сыграем тем составом , который будет готов к игре . Рисковать ни чьим здоровьем - не стОит , результат матча - не главное .


Общаться с бомжами и конями - ниже достоинства гладиатора (они их просто резали)
Регистрация: 7.06.2016
№17 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:20) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: syamtomov
Цитата: sanyapytilin
1,5 матча сыграли, а уже берегут кого-то...

А почему бы и не поберечь?
Скоро (относительно) весенний отрезок ЧР. Промес потихоньку набирает форму, "Копенгаген", как и все скандинавы, команда жёсткая, даже ЖЕСТОКАЯ, судьи, сам видишь какие. Да и нам от того, что даже, если предположить, что судье после серьёзной травмы Промесу спартачи морду набьют, легче не станет.
Так что, пусть потренируется индивидуально, а поскольку промес - связующее звено в атаке, понаигрывают на его позиции Самедова, например. Ну, или Мельгархо.

КАРРЕРА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАЕТ!

буга-гага)))) laughing joy
Свин, так накуя тогда ваше свиное руководство договаривались с копенгагеном, если они "жестокие"!?)))) Что ты несешь прекратиии аха-ха)))))
p.s. И тут судьи против спортага....аха-ха))))))
Регистрация: 7.12.2016
№16 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:17) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Витек 88-20
то там только не был в этом свином попенгагене))))

Поэтому и говорят, что у них богатая история.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№15 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:15) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Butcher
Есть тема, что чпокнет "Копенгаген" хрюшек в попенгаген scream

Кто там только не был в этом свином попенгагене))))
Регистрация: 7.12.2016
№14 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 20:15) #
  • -2
  •  (4)

Цитата: sanyapytilin
1,5 матча сыграли, а уже берегут кого-то...

А почему бы и не поберечь?
Скоро (относительно) весенний отрезок ЧР. Промес потихоньку набирает форму, "Копенгаген", как и все скандинавы, команда жёсткая, даже ЖЕСТОКАЯ, судьи, сам видишь какие. Да и нам от того, что даже, если предположить, что судье после серьёзной травмы Промесу спартачи морду набьют, легче не станет.
Так что, пусть потренируется индивидуально, а поскольку промес - связующее звено в атаке, понаигрывают на его позиции Самедова, например. Ну, или Мельгархо.

КАРРЕРА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАЕТ!
Регистрация: 6.08.2008
№13 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:15) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Не сыграют ну и куй чай с ними! Как будто это официалки.
Регистрация: 7.12.2016
№12 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:15) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sanyapytilin
1,5 матча сыграли, а уже берегут кого-то...

Они на сохранении.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№11 Написал: Матвей нью-васюки (Сегодня, 20:13) #
  • -2
  •  (4)

Ну тогда сушите весла!


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Ах, Самара-городок, ай да знатный свиночпок!:)
Регистрация: 14.07.2015
№10 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 19:40) #
  • -5
  •  (15)
Болеет за:
ЦСКА
1,5 матча сыграли, а уже берегут кого-то...
Регистрация: 6.01.2006
№9 Написал: скальп (Сегодня, 19:30) #
  • 0
  •  (18)

мы же не трусливая конюшня чтобы весь сбор играть с дворовыми командами,с хорошими командами и пользы больше от тренировок
Регистрация: 24.12.2016
№8 Написал: oksva Спб (Сегодня, 19:24) #
  • +4
  •  (20)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Алексей2010
Глупая ты толстожопая куйня. Только тебе это и интересно. Придурок, это тренировка и победить в предстоящем как и в любом другом матче - не цель. Цель набирать форму и готовиться к сезону, тупая ты куйня.


Не обращай внимания . Очередной даун - одноклеточный , прыщеватый - туповатый , обитает на Спартаковских " ветках " , с детства нещадно унижаемый во дворе и школе всеми , начиная от улиток.

Сыграем тем составом , который будет готов к игре . Рисковать ни чьим здоровьем - не стОит , результат матча - не главное .


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№7 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 19:19) #
  • +2
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Butcher
чепушила

Ты самокритичный, но на редкость адекватный. laughing


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Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
№6 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 19:16) #
  • +4
  •  (22)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Алексей2010
Глупая ты толстожопая куйня.

+1
порода тупорылых кандомов олигофренов


--------------------
Black Fox -
Я думаю Дзюба в Баварии забивал бы не меньше Левандовски.
Регистрация: 26.10.2016
№5 Написал: Butcher (Сегодня, 19:16) #
  • -2
  •  (18)

Алексей2010,
смотри пукан свой не порви, чепушила smile
Регистрация: 20.12.2015
№4 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 19:09) #
  • +5
  •  (23)
Болеет за:
«Спартак»
Глупая ты толстожопая куйня. Только тебе это и интересно. Придурок, это тренировка и победить в предстоящем как и в любом другом матче - не цель. Цель набирать форму и готовиться к сезону, тупая ты куйня.


--------------------
Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
№3 Написал: Butcher (Сегодня, 19:06) #
  • -4
  •  (22)

Алексей2010,
Московский "Спартак" на сборе в Португалии провел товарищеский матч с датским "Копенгагеном".

Игра прошла в рамках Atlantic Cup и закончилась полным разгромом красно-белых - 0:5.
Регистрация: 20.12.2015
№2 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 19:03) #
  • +2
  •  (20)
Болеет за:
«Спартак»
Первый пост и, о чудо! Чей же он????
Конечно пончик переживает. ОтпИсался. Латентный.


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Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
№1 Написал: Butcher (Сегодня, 18:58) #
  • -11
  •  (27)

Есть тема, что чпокнет "Копенгаген" хрюшек в попенгаген scream
Регистрация: 20.12.2015
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