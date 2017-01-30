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Руслан Мухаметшин ищет себе новую команду

Нападающий "Арсенала" Руслан Мухаметшин рассказал, что занимается поиском новой команды.

- Удивились, когда вам сказали искать себе новое место работы?

- На данный момент тренируюсь со второй командой. Вопрос с новой командой решается. Надеюсь, в ближайшее время что-то решится. Если бы сказали хотя бы заранее, то можно быстрее было решить вопрос. Но сообщили о решении буквально за пару дней до первого сбора.

"Спорт-Экспресс".
Теги: Мухаметшин Арсенал Тула
Сегодня, 23:12
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