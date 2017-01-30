Руслан Мухаметшин ищет себе новую команду

Нападающий "Арсенала" Руслан Мухаметшин рассказал, что занимается поиском новой команды.- На данный момент тренируюсь со второй командой. Вопрос с новой командой решается. Надеюсь, в ближайшее время что-то решится. Если бы сказали хотя бы заранее, то можно быстрее было решить вопрос. Но сообщили о решении буквально за пару дней до первого сбора.