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Дмитрий Балашов: сами ждем аренды Фримпонга, но толку никакого
Генеральный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов рассказал, что Браун Форбс не отправится с тульской командой на сбор, а Эммануэль Фримпонг в настоящее время по-прежнему занимается с дублирующей командой.
"Ситуация с Евгением Луценко пока никак не развивается, новостей нет, и комментировать нам нечего. Что касается Брауна Форбса, главный тренер принял решение не брать его на тренировочный сбор. Клуб не будет возражать, если игрок займётся поисками новой команды.
Аренда Дмитрия Торбинского? Мы не комментируем неслучившиеся трансферы. Согласованности с арендой Эммануэля Фримпонга в Швецию нет. На данный момент он тренируется со второй командой. Когда ждать его аренды? Мы сами ждём, но толку никакого", - цитирует Балашова "Чемпионат.сом".
"Ситуация с Евгением Луценко пока никак не развивается, новостей нет, и комментировать нам нечего. Что касается Брауна Форбса, главный тренер принял решение не брать его на тренировочный сбор. Клуб не будет возражать, если игрок займётся поисками новой команды.
Аренда Дмитрия Торбинского? Мы не комментируем неслучившиеся трансферы. Согласованности с арендой Эммануэля Фримпонга в Швецию нет. На данный момент он тренируется со второй командой. Когда ждать его аренды? Мы сами ждём, но толку никакого", - цитирует Балашова "Чемпионат.сом".
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