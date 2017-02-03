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Равиль Сабитов: Миранчук? Нельзя винить игрока в том, что он уходит туда, где будет лучше

Равиль Сабитов: Миранчук? Нельзя винить игрока в том, что он уходит туда, где будет лучше Бывший защитник "Локомотива" Равиль Сабитов в интервью для Rusfootball.info прокомментировал вероятный уход из клуба Алексея Миранчука, переход Джефферсона Фарфана и предстоящее подписание Стивена Колкера.

- Об уходе Ал. Миранчука:

Судя по тому, что пишут в СМИ, уход Алексея из "Локомотива" - следствие агентинских игр. Если же рассуждать о футбольной составляющей, то для команды уход Миранчука станет заметной потерей. Клуб находится не в той ситуации, когда так спокойно можно терять игрока основного состава. Со стороны игрока... думаю, здесь всё зависит от персонального контракта, и нельзя винить футболиста в том, что он хочет идти туда, где условия будут лучше. В современном футболе уже лет как 5-10 патриотизм к клубам прошёл, игроки понимают, что футбол для них - средство заработка, поэтому каждый выбирает то, что будет лучше для него и его семьи.

- О перспективах Ал. Миранчука в "Рубине":

Думаю, несмотря на то, что казанцы делают упор на иностранных игроков, "Рубин" - удачный выбор для Алексея. Нельзя забывать о том, что "Рубин" здорово работает на трансферном рынке, а из этой команды футболисты часто переходят в более заметные клубы.

В "Рубин" Миранчук идёт для того, чтобы играть в футбол. За последние годы авторитет этой команды сильно возрос, всё это началось ещё в период работы Курбана Бердыева, и за это время казанцы добились более заметных успехов, чем "Локомотив". Сейчас у "Рубина" очень амбициозный клуб, который всегда хочет бороться за призовые места. Думаю, в клубе понимают, что текущее положение вещей будет исправлено, и уже в следующей сезоне "Рубин" вновь будет бороться за медали. Таким образом, Миранчук попадёт в очень серьёзную команду с большими задачи перед собой.

- О переходе Джефферсона Фарфана:

К сожалению, перуанец сейчас находится на закате карьеры, а "Локомотив" не готов платить большие суммы на новых футболистов, отсюда и ставка на свободных агентов. Многое в вопросе игры Фарфана зависит от адаптации, он должен почувствовать себя как дома, и речь не только о внешнем мире, но и о внутреннем. Всё, начиная от тренировок и заканчивая взаимоотношениями внутри коллектива может повлиять на выступления Фарфана. Мне кажется, что иностранцы часто не могут заиграть в нашем чемпионате именно из-за проблем с адаптацией.

Мне кажется, что с Фарфаном произойдёт именно такая история: он не сможет адаптироваться и сыграть на прежнем уровне. Думаю, нас ждёт повторение истории Кураньи, который был звёздным игроком, но в "Динамо" сыграть лучше, чем в бытность "Шальке" не смог. Всё дело в адаптации.

- О вероятном переходе Стивена Колкера:

К таким трансферам российские клубы прибегают от нехватки отечественных игроков на рынке. Приходится брать игроков, которые либо уже в возрасте, либо выступают не в сильнейших первенствах. Всё это - следствие отсутствия конкуренции российских игроков. Единственное, что получает "Локомотив" - это разговоры в СМИ. Клуб встряхнул трансферный рынок, пресса активнее обсуждает команду. Возможно, к команде начнут относиться более серьёзно, чем в первой части сезона.
Теги: Сабитов Миранчук Локомотив
Сегодня, 17:24
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№2 Написал: molzino Ногинск (Сегодня, 18:12) #
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Болеет за:
«Локомотив»
А почему Миранчуку будет в Рубине лучше ? Такое ощущение, что Сабитов за Рубин играл , а не за Локо. Так он его нахваливает.
Регистрация: 23.03.2015
№1 Написал: fits (Сегодня, 17:56) #
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В современном футболе уже лет как 5-10 патриотизм к клубам прошёл,

Как может патриотизм пройти...
Просто патриотизма нет, ему неоткуда взяться...
Воспитание такое в нашем обществе...
Патриотизм становится ругательным словом...
Когда на первом месте деньги, патриотизма никогда не будет...
Эти вещи взаимоисключающие...
Вот началась бы сейчас Великая отечественная, москвичи сразу
бы продались, за исключением единиц...
Регистрация: 6.10.2016
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