Равиль Сабитов: Миранчук? Нельзя винить игрока в том, что он уходит туда, где будет лучше

Бывший защитник "Локомотива" Равиль Сабитов в интервью для Rusfootball.info прокомментировал вероятный уход из клуба Алексея Миранчука, переход Джефферсона Фарфана и предстоящее подписание Стивена Колкера.Судя по тому, что пишут в СМИ, уход Алексея из "Локомотива" - следствие агентинских игр. Если же рассуждать о футбольной составляющей, то для команды уход Миранчука станет заметной потерей. Клуб находится не в той ситуации, когда так спокойно можно терять игрока основного состава. Со стороны игрока... думаю, здесь всё зависит от персонального контракта, и нельзя винить футболиста в том, что он хочет идти туда, где условия будут лучше. В современном футболе уже лет как 5-10 патриотизм к клубам прошёл, игроки понимают, что футбол для них - средство заработка, поэтому каждый выбирает то, что будет лучше для него и его семьи.Думаю, несмотря на то, что казанцы делают упор на иностранных игроков, "Рубин" - удачный выбор для Алексея. Нельзя забывать о том, что "Рубин" здорово работает на трансферном рынке, а из этой команды футболисты часто переходят в более заметные клубы.В "Рубин" Миранчук идёт для того, чтобы играть в футбол. За последние годы авторитет этой команды сильно возрос, всё это началось ещё в период работы Курбана Бердыева, и за это время казанцы добились более заметных успехов, чем "Локомотив". Сейчас у "Рубина" очень амбициозный клуб, который всегда хочет бороться за призовые места. Думаю, в клубе понимают, что текущее положение вещей будет исправлено, и уже в следующей сезоне "Рубин" вновь будет бороться за медали. Таким образом, Миранчук попадёт в очень серьёзную команду с большими задачи перед собой.К сожалению, перуанец сейчас находится на закате карьеры, а "Локомотив" не готов платить большие суммы на новых футболистов, отсюда и ставка на свободных агентов. Многое в вопросе игры Фарфана зависит от адаптации, он должен почувствовать себя как дома, и речь не только о внешнем мире, но и о внутреннем. Всё, начиная от тренировок и заканчивая взаимоотношениями внутри коллектива может повлиять на выступления Фарфана. Мне кажется, что иностранцы часто не могут заиграть в нашем чемпионате именно из-за проблем с адаптацией.Мне кажется, что с Фарфаном произойдёт именно такая история: он не сможет адаптироваться и сыграть на прежнем уровне. Думаю, нас ждёт повторение истории Кураньи, который был звёздным игроком, но в "Динамо" сыграть лучше, чем в бытность "Шальке" не смог. Всё дело в адаптации.К таким трансферам российские клубы прибегают от нехватки отечественных игроков на рынке. Приходится брать игроков, которые либо уже в возрасте, либо выступают не в сильнейших первенствах. Всё это - следствие отсутствия конкуренции российских игроков. Единственное, что получает "Локомотив" - это разговоры в СМИ. Клуб встряхнул трансферный рынок, пресса активнее обсуждает команду. Возможно, к команде начнут относиться более серьёзно, чем в первой части сезона.