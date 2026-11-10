Матчи Скрыть

Корнеев: катастрофа, что Максименко до сих пор вратарь "Спартака"

Российский тренер Игорь Корнеев прокомментировал удаление вратаря "Спартака" Александра Максименко в матче 14-го тура РПЛ с "Акроном".
Фото: ФК "Спартак"
"Это стопроцентное удаление, потому что игрок "Акрона" мог принимать мяч и сразу бить в пустые ворота. Бабич сколько бы он там ни бежал рядом не перекрыл бы никогда в жизни. Это чистая красная карточка.
Катастрофа, что Максименко еще до сих пор вратарь "Спартака", — сказал Корнеев "Матч ТВ".


В 14 туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" одержал домашнюю победу над тольяттинским "Акроном" со счетом 2:1. Голкипер красно-белых Александр Максименко получил прямую красную карточку на 84 минуте встречи - напомним, что вратарь также был удален в матче 10 тура чемпионата России с самарскими "Крыльями Советов"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 10
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится