Корнеев: катастрофа, что Максименко до сих пор вратарь "Спартака"

Фото: ФК "Спартак"

"Это стопроцентное удаление, потому что игрок "Акрона" мог принимать мяч и сразу бить в пустые ворота. Бабич сколько бы он там ни бежал рядом не перекрыл бы никогда в жизни. Это чистая красная карточка.В 14 туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" одержал домашнюю победу над тольяттинским "Акроном" со счетом 2:1. Голкипер красно-белых Александр Максименко получил прямую красную карточку на 84 минуте встречи - напомним, что вратарь также был удален в матче 10 тура чемпионата России с самарскими "Крыльями Советов"