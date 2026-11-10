"Артём обиделся". Первый агент Дзюбы вспомнил детали прекращения сотрудничества

"Мы не ругались. Просто закончился контракт, и человек захотел чего-то другого.
Когда в "Спартаке" у Дзюбы возникла конфликтная ситуация, я договорился с Непомнящим, чтобы взял Артёма в "Томь". Параллельно развивалась история с Шишкиным. У него ещё контракта не было, и поэтому в последние дни заявки я полетел с ним в Самару.
Артём обиделся: мол, Шишкин для тебя важнее меня. Но по Дзюбе всё было на 100% решено, а Шишкин мог остаться без команды.Возможно, тогда появилась какая-то трещина", - сказал Сафонов "Чемпионату".
Артем Дзюба выступал в основной команде московского "Спартака" с начала 2007 года. В августе 2009 года нападающий ушел в аренду в томскую "Томь". Всего за клуб футболист провел 35 матчей, забил 14 голов и отдал 8 результативных передач.
После сезона-2025/2026 игрок не смог найти новый клуб и заявил о завершении профессиональной карьеры. Интересы Дзюбы представлял Леонид Гольдман.