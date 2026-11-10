"Артём обиделся". Первый агент Дзюбы вспомнил детали прекращения сотрудничества

Агент Алексей Сафонов, который ранее представлял интересы Артема Дзюбы, рассказал о прекращении сотрудничества с игроком.

Фото: ФК "Спартак"

Артём обиделся: мол, Шишкин для тебя важнее меня. Но по Дзюбе всё было на 100% решено, а Шишкин мог остаться без команды.