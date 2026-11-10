Гурцкая: не играл ЦСКА так, чтобы пропустить четыре гола от "Краснодара"

Не играл ЦСКА так, чтобы пропустить четыре гола.Это очевидно. Я вот не помню, чтобы у ЦСКА был момент, который можно назвать 100-процентным голом", — сказал Гурцкая в выпуске "Это футбол, брат!".
В субботу, 7 ноября, "Краснодар" принимал на своем стадионе московский ЦСКА в рамках 14-го тура чемпионата России. Команда Дмитрия Игдисамова потерпела поражение со счетом 2:4.
На данный момент "быки" занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. "Краснодар" опережает ЦСКА, который располагается на пятой строчке, по дополнительным показателям.