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Гурцкая: не играл ЦСКА так, чтобы пропустить четыре гола от "Краснодара"

Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился мнением об игре ЦСКА в матче 14-го тура РПЛ с "Краснодара".
Фото: ПФК ЦСКА
"Моментами, да, ЦСКА играл неплохо.
Не играл ЦСКА так, чтобы пропустить четыре гола.
Это очевидно. Я вот не помню, чтобы у ЦСКА был момент, который можно назвать 100-процентным голом", — сказал Гурцкая в выпуске "Это футбол, брат!".

В субботу, 7 ноября, "Краснодар" принимал на своем стадионе московский ЦСКА в рамках 14-го тура чемпионата России. Команда Дмитрия Игдисамова потерпела поражение со счетом 2:4.

На данный момент "быки" занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. "Краснодар" опережает ЦСКА, который располагается на пятой строчке, по дополнительным показателям.

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