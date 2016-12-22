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Дитер Хеккинг стал новым главным тренером "Боруссии" из Менхенгладбаха

"Боруссия" из Менхенгладбаха объявила о назначении Дитера Хеккинга на пост главного тренера команды.

Сообщается, что соглашение рассчитано до июня 2019 года. Напомним, последним местом работы Хеккинга был "Вольфсбург". Специалист покинул "волков" 17 октября.
Теги: Боруссия М
Сегодня, 13:25
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