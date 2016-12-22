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Лионель Месси может уехать в Китай, если не договорится о продлении контракта с "Барселоной" (7)
Лионель Месси может уехать в Китай, если не договорится о продлении контракта с "Барселоной" (7)
Дитер Хеккинг стал новым главным тренером "Боруссии" из Менхенгладбаха
"Боруссия" из Менхенгладбаха объявила о назначении Дитера Хеккинга на пост главного тренера команды.
Сообщается, что соглашение рассчитано до июня 2019 года. Напомним, последним местом работы Хеккинга был "Вольфсбург". Специалист покинул "волков" 17 октября.
Сообщается, что соглашение рассчитано до июня 2019 года. Напомним, последним местом работы Хеккинга был "Вольфсбург". Специалист покинул "волков" 17 октября.
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