Дитер Хеккинг стал новым главным тренером "Боруссии" из Менхенгладбаха

"Боруссия" из Менхенгладбаха объявила о назначении Дитера Хеккинга на пост главного тренера команды.



Сообщается, что соглашение рассчитано до июня 2019 года. Напомним, последним местом работы Хеккинга был "Вольфсбург". Специалист покинул "волков" 17 октября.