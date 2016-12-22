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Главный тренер сборной ЮАР отправлен в отставку

Главный тренер сборной ЮАР Эфраим Машаба отправлен в отставку, сообщается на официальном сайте Южноафриканской федерации футбола.

Машаба отправлен в отставку по итогам разбирательства ноябрьского скандала. Тренер был временно отстранен после инцидента, произошедшего во время матча отборочного турнира ЧМ-2018 между сборными ЮАР и Сенегала (2:1), который прошел 12 ноября в Полокване (ЮАР). По сообщениям СМИ, после окончания матча в раздевалке команды ЮАР произошел конфликт между Машабой и представителями SAFA.

"В связи с серьезными нарушениями тренером этических и иных норм мы вынуждены незамедлительно отправить его в отставку. Требуется в срочном порядке найти нового специалиста, который знаком с африканским футболом и который сможет эффективно продолжить процесс отбора на чемпионат мира", - говорится в заявлении SAFA.

Р-Спорт
Теги: Сборная ЮАР
Сегодня, 13:48
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№1 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 14:04) #
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Болеет за:
«Зенит»
Главного тренера сборной ЮАР съели крокодилы
Регистрация: 22.08.2007
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