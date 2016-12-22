Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
10:24
Василий Уткин: Роналду - киборг, гений мотивации, Месси - кривоногий коротышка, которого Бог одарил талантом (25)
Василий Уткин: Роналду - киборг, гений мотивации, Месси - кривоногий коротышка, которого Бог одарил талантом (25)
09:43
Лионель Месси может уехать в Китай, если не договорится о продлении контракта с "Барселоной" (7)
Лионель Месси может уехать в Китай, если не договорится о продлении контракта с "Барселоной" (7)
Главный тренер сборной ЮАР отправлен в отставку
Главный тренер сборной ЮАР Эфраим Машаба отправлен в отставку, сообщается на официальном сайте Южноафриканской федерации футбола.
Машаба отправлен в отставку по итогам разбирательства ноябрьского скандала. Тренер был временно отстранен после инцидента, произошедшего во время матча отборочного турнира ЧМ-2018 между сборными ЮАР и Сенегала (2:1), который прошел 12 ноября в Полокване (ЮАР). По сообщениям СМИ, после окончания матча в раздевалке команды ЮАР произошел конфликт между Машабой и представителями SAFA.
"В связи с серьезными нарушениями тренером этических и иных норм мы вынуждены незамедлительно отправить его в отставку. Требуется в срочном порядке найти нового специалиста, который знаком с африканским футболом и который сможет эффективно продолжить процесс отбора на чемпионат мира", - говорится в заявлении SAFA.
Р-Спорт
Машаба отправлен в отставку по итогам разбирательства ноябрьского скандала. Тренер был временно отстранен после инцидента, произошедшего во время матча отборочного турнира ЧМ-2018 между сборными ЮАР и Сенегала (2:1), который прошел 12 ноября в Полокване (ЮАР). По сообщениям СМИ, после окончания матча в раздевалке команды ЮАР произошел конфликт между Машабой и представителями SAFA.
"В связи с серьезными нарушениями тренером этических и иных норм мы вынуждены незамедлительно отправить его в отставку. Требуется в срочном порядке найти нового специалиста, который знаком с африканским футболом и который сможет эффективно продолжить процесс отбора на чемпионат мира", - говорится в заявлении SAFA.
Р-Спорт
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.