Агент: если Карпину нужно три года и приобрести новую команду, то Артига приходит и делает

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался об испанском специалисте Франке Артиге, которым интересуется казанский "Рубин".
Фото: ФК "Химки"
"Есть коллегиальная зависть: Артига 10 лет был в "Барселоне", просто посмотрите на его опыт. Нет, нужны россияне. Если Карпину нужно три года и приобрести новую команду, то Артига приходит и делает. За счёт тренировочного процесса, грамотной подготовки игроков он добивается результата", - цитирует Селюка "Чемпионат".

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что казанский "Рубин" в ближайшее время отправит Рашида Рахимова в отставку с поста главного тренера. Сообщалось, что новым наставником казанцев может стать Франк Артига, который ранее работал в подмосковных "Химках" и "Родине".

После 18 сыгранных туров казанцы располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 23 набранными очками в своем активе. Франк Артига на данный момент является главным тренером "Петру Атлетику" из Анголы.

