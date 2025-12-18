"Есть коллегиальная зависть: Артига 10 лет был в "Барселоне", просто посмотрите на его опыт. Нет, нужны россияне. Если Карпину нужно три года и приобрести новую команду, то Артига приходит и делает. За счёт тренировочного процесса, грамотной подготовки игроков он добивается результата", - цитирует Селюка "Чемпионат".
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что казанский "Рубин" в ближайшее время отправит Рашида Рахимова в отставку с поста главного тренера. Сообщалось, что новым наставником казанцев может стать Франк Артига, который ранее работал в подмосковных "Химках" и "Родине".
После 18 сыгранных туров казанцы располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 23 набранными очками в своем активе. Франк Артига на данный момент является главным тренером "Петру Атлетику" из Анголы.
Агент: если Карпину нужно три года и приобрести новую команду, то Артига приходит и делает
Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался об испанском специалисте Франке Артиге, которым интересуется казанский "Рубин".
Фото: ФК "Химки"