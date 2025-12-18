Матчи Скрыть

Лига конференций УЕФА

Шэмрок Роверс
3 - 1 3 1
Хамрун СпартансЗавершен
Слован
1 - 0 1 0
ХеккенЗавершен
Спарта
3 - 0 3 0
АбердинЗавершен
Майнц
2 - 0 2 0
СамсунспорЗавершен
Легия
4 - 1 4 1
ЛинкольнЗавершен
Страсбург
3 - 1 3 1
БрейдабликЗавершен
Омония
0 - 1 0 1
РакувЗавершен
Динамо Киев
2 - 0 2 0
НоаЗавершен
Лозанна
1 - 0 1 0
ФиорентинаЗавершен
Райо Вальекано
3 - 0 3 0
ДритаЗавершен
АЕК Ларнака
1 - 0 1 0
ШкендияЗавершен
Целе
0 - 0 0 0
ШелбурнЗавершен
Кристал Пэлас
2 - 2 2 2
КуПСЗавершен
Шахтер
0 - 0 0 0
РиекаЗавершен
Сигма
1 - 2 1 2
ЛехЗавершен
АЕК Афины
3 - 2 3 2
Университатя КрайоваЗавершен
АЗ Алкмар
0 - 0 0 0
ЯгеллонияЗавершен
Зриньски
1 - 1 1 1
РапидЗавершен

Суперкубок Италии

Наполи
2 - 0 2 0
МиланЗавершен

Вадим Евсеев может стать главным тренером махачкалинского "Динамо"

Главный тренер "Черноморца" Вадим Евсеев может возглавить махачкалинское "Динамо".
Фото: ФК "Черноморец"
По информации источника, руководство махачкалинского "Динамо" рассматривает Вадима Евсеева - специалист может стать главным тренером дагестанского клуба.

С сентября текущего года Вадим Евсеев является главным тренером "Черноморца". Ранее он занимал аналогичную должность в "Ленинградце", "Кубани", "Факеле" и ряде других российских клубов.

Напомним, что в декабре махачкалинское "Динамо" объявило об уходе Хасанби Биджиева в отставку с поста главного тренера. После 18 сыгранных туров махачкалинцы располагаются на 13 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 15 набранными очками в своем активе.

Источник: Legalbet.

