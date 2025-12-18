Вадим Евсеев может стать главным тренером махачкалинского "Динамо"

По информации источника, руководство махачкалинского "Динамо" рассматривает Вадима Евсеева - специалист может стать главным тренером дагестанского клуба.
С сентября текущего года Вадим Евсеев является главным тренером "Черноморца". Ранее он занимал аналогичную должность в "Ленинградце", "Кубани", "Факеле" и ряде других российских клубов.
Напомним, что в декабре махачкалинское "Динамо" объявило об уходе Хасанби Биджиева в отставку с поста главного тренера. После 18 сыгранных туров махачкалинцы располагаются на 13 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 15 набранными очками в своем активе.
Источник: Legalbet.
Фото: ФК "Черноморец"