Нападающий "Урала" подписал контракт с ЦСКА, стал известен срок соглашения - Sport24

По информации источника, нападающий заключил с ЦСКА четырехлетний контракт и в ближайшее время будет официально представлен в качестве нового игрока красно-синих.
В текущем сезоне Максим Воронов провел за "Урал" 15 матчей и отметился 4 забитыми мячами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 18-летнего футболиста в 700 тысяч евро.
После 18 сыгранных туров команда Фабио Челестини занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России с 36 набранными очками в своем активе.
Источник: Sport24.
Фото: ФК "Урал"