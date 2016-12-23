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Карлос Тевес отпраздновал свадьбу с Ванессой Мансильей

Нападающий "Бока Хуниорс" и сборной Аргентины Карлос Тевес и его возлюбленная Ванесса Мансилья сыграли свадьбу, сообщает sport.es.

Церемония прошла в четверг в муниципалитете Буэнос-Айреса Сан - Исидро. Торжество, на которое были приглашены 260 человек, будет проходить в течение четырех дней, и продолжится в уругвайском городе Кармело.

"Это замечательный день. Торжество является подтверждением нашей любви, ее закрепление", – сказал Тевес после заключения брака.

Отвечая на вопрос о своем будущем, нападающий, который по слухам в СМИ может переехать в Китайский чемпионат, заявил: "Позвольте мне отпраздновать этот день, потом будет время".

Тевес и Мансилья уже воспитывают троих детей: дочерей Флоренцию (9 лет) и Кэти (6 лет) и сына Лито (2 года).

Р-Спорт
Теги: Тевес
Сегодня, 03:26
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