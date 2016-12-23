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Леонид Кучук может возглавить "Анжи", в случае ухода Павла Врбы

Руководство "Анжи" провело в Москве встречу с Леонидом Кучуком и договорилось, что белорусский специалист возглавит махачкалинскую команду в случае отставки Павла Врбы, передает "Чемпионат".

Ранее сообщалось, что во время зимней паузы "Анжи" может расстаться с Врбой, а также с лидерами команды из-за разногласий между руководителями клуба Суреном Мкртчяном, а также Сулейманом Керимовым и представителями Республики Дагестан.
Теги: Анжи Кучук
Сегодня, 09:24
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№2 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 11:16) #
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Не понимаю новый вектор развития АНЖИ,ЭТИХ ВЕКТОРОВ БЫЛО СТОЛЬКО...наконец команда заиграла, вроде топ звёзд старых нет,футбол симпатичный,команда растёт, а тут опять ....новый вектор,тренер классный,что теперь будет с АНЖИ-НЕ ПОНИМАЮ.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: kik.sa2016 (Сегодня, 10:28) #
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Жаль Анжи.
Регистрация: 10.08.2016
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